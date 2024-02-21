JAKARTA - Rumah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Nyalabu Daya, Kota Pamekasan, Jawa Timur, Kusyairi dibom orang tak dikenal (OTK) pada Selasa 20 Februari 2024 dini hari.
Berikut fakta-faktanya:
1. Tidak Punya Musuh
Kusyairi mengaku tidak memiliki musuh usai rumah miliknya dibom oleh OTK.
"Selama ini saya tidak pernah punya musuh," ujarnya.
2. Polisi Lakukan Penyelidikan
Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peledakan rumah tersebut. Beruntung, dalam peristiwa tersebut tak ada korban jiwa.
3. Rumah Korban Hancur
Nampak di lokasi kejadian, rumah Kusyairi hancur di bagian depan dengan atap bagian depan rumah runtuh. Selain itu, kaca rumah tersebut pecah berantakan.
Selain itu, imbas dari pengeboman juga membuat sejumlah perabotan yang ada di dalam rumah rusak dan porak poranda.