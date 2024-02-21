Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tawuran Berdarah Berandalan Bermotor Vs Gangster Bersenjata, 1 Orang Tewas Mengenaskan

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |22:05 WIB
Tawuran Berdarah Berandalan Bermotor Vs Gangster Bersenjata, 1 Orang Tewas Mengenaskan
Kompol Indar Wahyu (Foto: MPI/Azhari)
JAMBI - Dua kelompok berandalan bermotor bersenjata tajam Tim Wok-Wok (TWWK) dan gangster Poesat Stress tawuran di kawasan Simpang Puncak, Jelutung, Kota Jambi. Akibat dari kejadian itu, satu orang tewas dikeroyok.

"Korban bernama Aditia Parawansah (22) warga Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Dia dikeroyok sejumlah lawannya dengan menggunakan senjata tajam jenis egrek, pada 11 Februari 2024," kata Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Indar Wahyu, Rabu (21/2/2024).

Dia menjelaskan, saat itu korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun kondisi pendarahan korban yang cukup parah membuat dirinya meninggal dunia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
