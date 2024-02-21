Lagi, Petugas KPPS di Indramayu Meninggal karena Kelelahan

INDRAMAYU - Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, meninggal dunia usai menjalankan tugasnya pada Pemilu 2024 kemarin.

Petugas KPPS itu bernama Muhammad Sodikin (34). Ia bertugas di TPS 08 Desa Lobener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu.

Korban meninggal pada Selasa 20 Februari 2024 malam, diduga kelelahan setelah menjalani proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dini hari pukul 03.00 WIB.

Ketua TPS 08 Desa Lobener, Lili Suryanti mengatakan, Sodikin mulai merasa sakit dua hari setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai anggota KPPS.

"Kita mulai kerja itu pukul 05.30 WIB sampai pukul 03.00 WIB. Kemudian, dua hari setelahnya almarhum baru ngerasain muntah-muntah. Mungkin capeknya semakin kerasa," kata dia, ditemui saat melakukan takziah ke rumah duka, Rabu (21/2/2024).

Lili mengungkapkan, Sodikin sempat menjalani perawatan sebanyak dua kali sebelum akhirnya meninggal dunia.

"Sempat dirawat dari malam Minggu sekitar pukul 23.00 WIB sampai kemarin sore pukul 17.00 WIB di RSUD Indramayu. Habis Magrib kerasa lagi, dibawa lagi ke RS Mitra Plumbon, dan pukul 20.00 WIB meninggal," ujarnya.