Diterjang Puting Beliung, Sejumlah Pohon dan Papan Reklame Roboh di Jalan Bandung-Garut

Petugas Damkar mengevakuasi pohon tumbang akibat puting beliung di Jalan Raya Bandung-Garut (Foto: Disdamkar Kabupaten Bandung)

BANDUNG - Angin puting beliung yang menerjang Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2/2024) sore, membuat beberapa pohon dan papan reklame bertumbangan di Jalan Raya Bandung-Garut.

Akibatnya arus lalu lintas di jalan tersebut terhambat karena para petugas dari pemadam kebakaran terus melakukan penanganan agar arus lalu lintas kembali normal.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Kadisdamkar) Kabupaten Bandung, Iman Irianto Sudjana mengatakan saat ini pihaknya fokus pada dampak angin puting beliung.

