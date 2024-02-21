Advertisement
HOME NEWS JABAR

Banting Setir Hindari Angkot Rem Mendadak, Truk Sampah Tabrak Motor dan Terguling

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |20:27 WIB
Banting Setir Hindari Angkot Rem Mendadak, Truk Sampah Tabrak Motor dan Terguling
Truk sampah terguling di depan SD Negeri di Sukabumi (Foto : MPI)
SUKABUMI - Sebuah truk yang bermuatan sampah menabrak sepeda motor dan minibus kemudian terguling di depan SDN 1 Lembursawah, Jalan Raya Selakopi, Desa Lembursawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (21/2/2024) sekira pukul 16.00 WIB.

Informasi yang dihimpun, truk sampah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berplat nomor F 8279 U yang dikemudikan Deni (60) melaju dari arah Sukabumi menuju Cibadak, menabrak sepeda motor Honda Vario F 6521 TAA dan minibus Daihatsu Ayla D 1750 VDF.

Truk yang terguling membuat muatan sampah berserakan ke jalan raya dan menyeret kendaraan minibus Daihatsu Ayla terdorong menabrak pagar tembok milik SDN 1 Lembursawah. Tidak hanya itu, sepeda motor pun ikut terseret hingga terperosok masuk ke dalam saluran drainase di pinggir jalan.

Saksi di lokasi kejadian, Saeful Bahri (34) yang merupakan tokoh pemuda setempat, menuturkan kronologi kejadian berawal dari truk sampah yang sedang berjalan ke arah Cibadak beriringan dengan sebuah angkutan kota (angkot) dan mobil Toyota Fortuner.

"Tiba-tiba angkot dan mobil Fortuner ngerem ngedadak, truk sampah ini gak kuat rem, seketika langsung ngebuang ke kanan dan dari arah berlawanan ada kendaraan Ayla dan sepeda motor," ujar Saeful kepada MNC Portal Indonesia.

Pada saat kejadian tabrakan, lanjut Saeful, kondisi arus lalu lintas sedang lancar. Namun karena di lokasi kejadian dari arah Sukabumi menuju Cibadak jalannya menurun, membuat truk melaju lebih cepat dan tidak bisa melakukan rem mendadak karena muatan sampah yang berat.

"Ada korban 2 orang, pengendara sepeda motor dan sopir mobil minibus. Keduanya (berjenis kelamin) perempuannya. Namun saya tidak memperhatikan evakuasi dan dibawa kemana keduanya karena kemacetan semakin parah," ujar Saeful.

