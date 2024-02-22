5 Fakta Tim SAR Temukan Helikopter yang Hilang di Halmahera, 3 Orang Tewas

JAKARTA - Tim SAR gabungan berhasil menemukan helikopter bell 429 PK WSW milik perusahaan tambang PT Weda Bay Nikel di area pertambangan Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Okezone merangkum 5 fakta helikopter jatuh di Halmehera. Berikut ulasannya:

1. 3 Orang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter

Kondisi heli ditemukan hancur sementara pilot, co pilot dan penumpang ditemukan dalam heli dengan kondisi meninggal.

2. Basarnas Ungkap Helikopter Tabrak Pohon

Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman mengatakan, kondisi heli ditemukan hancur usai menabrak pepohonan.

3. Korban Terjepit Pohon Sulitkan Evakuasi

“Sementara pilot, copilot dan satu penumpang ditemukan ditemukan disekitar heli sementara satu satu lainnya terjepit dengan pepohonan sehingga menyulitkan tim melakukan evakuasi,” ujarnya, Rabu (21/2/2024).