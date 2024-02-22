Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Bandang Kepung Manggarai Barat, Rumah hingga Kendaraan Warga Terendam

Ponsius Econg , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |21:15 WIB
Banjir Bandang Kepung Manggarai Barat, Rumah hingga Kendaraan Warga Terendam
Banjir bandang. (Foto: Dok Ist)
MANGGARAI BARAT - Banjir bandang mengepung wilayah Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini, Kamis (22/2/2024).

Hebatnya luapan Sungai Wae Nengke, Wae Longge, dan Wae Lempar usai diguyur hujan lebat sejak Rabu (21/2) malam hingga Kamis (22/2) pagi menyebabkan banjir.

Kepala Desa Siru, Sumardi, mengaku tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Namun, akibat banjir ini, rumah serta lahan pertanian warga terendam hingga bahkan menyeret ternak dan kendaraan.

"Ada 6 hektare sawah, 3 hektare lahan jagung warga terendam, kondisi rusak parah. Sapi 2 (ekor), 5 sepeda motor, dan satu sampan warga juga terseret banjir," ungkap Sumardi, Kamis (22/2/2024).

Selain itu, kata dia, jembatan gantung tempat penyeberangan warga Desa Siru, Wae Wako dan Poco Sedeng juga diterjang banjir dan terancam ambruk karena rusak parah.

Sumardi mengatakan, kendaraan roda dua biasanya bisa melintasi jembatan itu. Karena rusak, akses kendaraan antarwilayah terpaksa harus melewati Kecamatan Sano Nggoang.

Banjir Demak Berangsur Surut, Tim Gabungan Mulai Bersihkan Sisa Lumpur 

"Akibatnya sejumlah warga yang hendak melintasi jembatan tersebut terhalang banjir. Harapannya, Pemerintah Daerah bisa memperbaiki jembatan yang rusak ini," katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Barat Isfridus Tobong mengatakan, timnya sudah turun lapangan untuk meninjau keadaan.

"Sementara belum bisa dilakukan pengambilan data, takutnya sebentar malam ada (banjir) lagi, tapi tim sudah ke lokasi kejadian," ucap Tobing, Kamis (22/2/2024) sore. 

