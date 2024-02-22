Banjir Demak Berangsur Surut, Tim Gabungan Mulai Bersihkan Sisa Lumpur

JAKARTA - Banjir bandang yang terjadi sejak 14 hari lalu di Kabupaten Demak, Jawa Tengah mulai surut. Sejumlah fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (fasos) mulai dibersihkan dari sisa lumpur pasca banjir.

Tim Satgas Gabungan terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Instansi terkait, Relawan, dan warga sekitar. Lokasi giat pembersihan ini tersebar di beberapa titik yaitu TK Marsudi Rini, Puskesmas Karanganyar I, Polsek, Koramil, sungai sebelah SPBU Wonoketingal dan sepanjang jalan pabrik JSP Kecamatan Karanganyar.

BACA JUGA: Banjir di Karanganyar Demak Mulai Surut Hari Ini

Danramil 08/Karanganyar, Kapten CBA Haryono, selaku pemimpin giat itu mengatakan apa yang dilakukan tim gabungan ini merupakan kesepakatan bersama yang diputuskan dalam rapat evaluasi harian. Adapun obyek pembersihan ini menyasar fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, polsek, koramil dan sarana umum lainnya.

"Giat pembersihan ini akan difokuskan untuk pembersihan fasilitas umum, seperti sekolah, Puskesmas, Polsek, Koramil, dan aliran sungai," ujar Haryono dalam keterangan resminya, Rabu (21/2/2024).

Dalam pembersihan tersebut, tim gabungan harus bekerja lebih ekstra dengan bantuan alat seadanya seperti sapu lidi, alat pel lantai, pemotong rumput, batang dan ranting.

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat Agus Riyanto mengatakan bahwa seluruh unsur forkopimda bersama relawan akan terus mengupayakan penanganan banjir hingga tahap pemulihan termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya.