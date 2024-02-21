Banjir di Karanganyar Demak Mulai Surut Hari Ini

DEMAK - Kondisi banjir Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Rabu (21/2/2024), sudah mulai surut. Namun Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, masih tergenang air setinggi lebih dari selutut orang dewasa.

Warga berharap ada solusi penanganan banjir sehingga persoalan dampak banjir seperti di saluran air Sipon Gajah dan pembangunan Jalan Pantura, yang menghilangkan saluran pembuangan air dari desa setempat bisa diselesaikan.

Meski banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, sudah surut namun warga masih memilih mengungsi di beberapa titik pengungsian.

Dari data BPBD Demak, jumlah pengungsi korban banjir menurun menjadi kurang dari 5.000 jiwa. Belakangan tingginya angka pengungsian akibat beberapa pemukiman masih tergenang banjir, seperti di Dukuh Kedung, Banteng, Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, karena kawasan pemukiman setempat masih tergenang air setinggi lebih dari selutut orang dewasa.

Saat ini warga pun masih mengungsi, sesekali warga menerjang banjir menengok kondisi rumahnya tergenang selama 2 minggu.

Ketua RW 3 Desa Wonorejo, Joko Sugiarto mengatakan bahwa lamanya banjir surut di Dukuh Kedung Banteng karena ada persoalan saluran Sipon Gajah yang menjadikan debit banjir masih tinggi.

"Selain itu persoalan banjir lama surut juga terjadi akibat pembangunan Jalan Pantura yang menghilangkan saluran pembuangan banjir dari desa setempat," kata dia.