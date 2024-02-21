Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Banjir di Karanganyar Demak Mulai Surut Hari Ini

Sukma Wijaya , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |14:07 WIB
Banjir di Karanganyar Demak Mulai Surut Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

DEMAK - Kondisi banjir Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Rabu (21/2/2024), sudah mulai surut. Namun Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, masih tergenang air setinggi lebih dari selutut orang dewasa.

Warga berharap ada solusi penanganan banjir sehingga persoalan dampak banjir seperti di saluran air Sipon Gajah dan pembangunan Jalan Pantura, yang menghilangkan saluran pembuangan air dari desa setempat bisa diselesaikan.

Meski banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, sudah surut namun warga masih memilih mengungsi di beberapa titik pengungsian.

Dari data BPBD Demak, jumlah pengungsi korban banjir menurun menjadi kurang dari 5.000 jiwa. Belakangan tingginya angka pengungsian akibat beberapa pemukiman masih tergenang banjir, seperti di Dukuh Kedung, Banteng, Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, karena kawasan pemukiman setempat masih tergenang air setinggi lebih dari selutut orang dewasa.

Saat ini warga pun masih mengungsi, sesekali warga menerjang banjir menengok kondisi rumahnya tergenang selama 2 minggu.

Ketua RW 3 Desa Wonorejo, Joko Sugiarto mengatakan bahwa lamanya banjir surut di Dukuh Kedung Banteng karena ada persoalan saluran Sipon Gajah yang menjadikan debit banjir masih tinggi.

"Selain itu persoalan banjir lama surut juga terjadi akibat pembangunan Jalan Pantura yang menghilangkan saluran pembuangan banjir dari desa setempat," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement