HOME NEWS JABAR

Puting Beliung Melanda Kabupaten Bandung, 2 Kecamatan Terdampak

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |02:03 WIB
Puting Beliung Melanda Kabupaten Bandung, 2 Kecamatan Terdampak
Puting beiung menerjang Bandung dan Sumedang (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BANDUNG - Angin puting beliung yang melanda Kabupaten Bandung dan Sumedang pada Rabu (21/2/2024) sore, berdampak pada dua kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.

Wakapolresta Bandung AKBP Maruly Pardede mengatakan dua Kecamatan yang terdampak tersebut yakni Cicalengka dan Rancaekek.

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah melakukan penyisiran ke beberapa lokasi terdampak di dua kecamatan itu.

"Saat ini kita dan Dinas terkait tengah melakukan penyisiran dan menginventaris beberapa lokasi yang terdampak," ujarnya saat ditemui di lokasi.

Maruly menambahkan, untuk lokasi yang terdampak saat ini informasi yang didapatkan ada di Kecamatan Cicalengka.

"Informasi yang didapatkan, ada di Kecamatan Cicalengka, salah satunya di Kampung Pamoyanan, Desa Panenjoan. Beberapa atap rumah jebol, materialnya hilang terbawa angin. Gedung sekolah pun mengalami dampak serupa," jelasnya.

Ditanya terkait adanya korban jiwa, Maruly mengungkap hingga kini pihaknya masih terus melakukan penelusuran.

"Untuk korban sampai saat ini mencoba menelusuri di dua kecamatan itu belum ada," ungkapnya.

