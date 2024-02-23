3 Alasan Israel Ingin Bunuh Semua Etnis Palestina Sampai Habis

ISRAEL - Setelah serangan sayap militer Hamas terhadap tentara dan warga sipil Israel, pemerintah Israel mengumumkan niatnya untuk melenyapkan kelompok tersebut.

Atas nama ini, Israel menyerang warga Palestina di Jalur Gaza dengan serangan udara. Ini memutus akses warga sipil terhadap air, makanan dan listrik. Dan mereka mengerahkan ratusan ribu tentara untuk serangan darat yang kini telah dimulai.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza dan PBB, lebih dari 8.000 warga Palestina telah terbunuh, sekitar 40% di antaranya adalah anak-anak. Lebih dari separuh penduduk Gaza kini telah mengungsi.

Mereka juga menghilangkan ribuan warga Palestina dari Gaza, sehingga menggandakan jumlah tahanan Palestina hanya dalam dua minggu. Mereka kini diyakini berada dalam kondisi penahanan yang tidak manusiawi. Dan di Tepi Barat, mereka tanpa ampun menyerang kota-kota dan kamp-kamp pengungsi Palestina, menewaskan lebih dari 100 orang.

Lalu, apa alasan Israel ingin bunuh semua etnis Palestina sampai habis? Berikut 3 alasan Israel ingin bunuh semua etnis Palestina sampai habis melansir Open Democracy.

1. Melakukan pendudukan ilegal atas Palestina

Pembunuhan yang disengaja dan meluas serta penyanderaan warga sipil yang tidak bersalah, termasuk orang tua dan anak-anak. Tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan kejahatan internasional, sehingga akuntabilitas harus segera dilakukan.

Serangan militer Israel yang tidak pandang bulu terhadap warga Palestina yang kelelahan di Gaza, yang hampir separuhnya berjumlah lebih dari 2,3 juta jiwa, termasuk anak-anak. Mereka hidup di bawah blokade ilegal selama 16 tahun dan selamat dari lima perang brutal besar, keberadaan mereka masih belum diketahui.

Fakta bahwa Israel telah mempertahankan pendudukan atas Palestina selama beberapa dekade, yang merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kejahatan perang yang dilakukan oleh Hamas.