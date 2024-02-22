Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Tuduh Kekerasan Seksual Hamas Sistematis dan Disengaja

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |07:51 WIB
Israel Tuduh Kekerasan Seksual Hamas Sistematis dan Disengaja
Israel tuduh kekerasan seksual Hamas sistematis dan disengaja (Foto: EPA)
GAZA Asosiasi Pusat Krisis Pemerkosaan di Israel (ACCRI) mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti bahwa kelompok bersenjata Hamas secara sistematis dan sengaja melakukan kejahatan seksual dalam serangan 7 Oktober.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh organisasi payung tersebut menggambarkan pola serupa kekerasan seksual di berbagai lokasi.

Hal ini diduga termasuk pemerkosaan dengan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan secara kolektif atau ‘di depan penonton’.

Hamas membantah orang-orang bersenjata melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan selama serangan tersebut.

Seperti diketahui, pada 7 Oktober 2023, ratusan kelompok bersenjata Palestina menyusup ke Israel selatan, di mana mereka membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera 253 lainnya.

Israel menanggapinya dengan melancarkan kampanye militer di Gaza, yang menewaskan 29.300 orang, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Laporan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hamas, yang dilarang sebagai organisasi teroris oleh Israel, Inggris dan lainnya, mulai muncul segera setelah 7 Oktober 2023 dan terus bertambah sejak saat itu.

Seorang perwira senior polisi Israel mengatakan kepada anggota parlemen Inggris bulan lalu bahwa ada bukti jelas yang dikumpulkan dari penyelidikan forensik serta dari ratusan pernyataan para saksi dan petugas pertolongan pertama bahwa kejahatan seksual telah dilakukan dalam skala yang cukup besar untuk didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

BBC juga telah melihat dan mendengar bukti pemerkosaan, kekerasan seksual, dan mutilasi perempuan.

Laporan yang dibuat oleh ACCRI mengumpulkan sebagian besar dari apa yang telah dilaporkan, serta informasi lain yang menurut mereka diterima langsung dari para profesional dan melalui telepon rahasia.

Ditemukan bahwa serangan tanggal 7 Oktober termasuk tindakan pemerkosaan yang brutal dan disertai kekerasan, sering kali melibatkan ancaman dengan senjata, yang secara khusus ditujukan kepada perempuan yang terluka.

Halaman:
1 2
      
