Ini Pernyataan Lengkap Pangeran William Soal Perang Gaza

Ini pernyataan lengkap Pangeran William soal perang di Gaza (Foto: AP Photo)

LONDON – Untuk pertama kalinya, Pangeran William akhirnya mengeluarkan pernyataan resminya tentang perang Hamas-Israel yang tengah berkecamuk di Gaza.

Seperti diketahui, Israel melancarkan operasinya di Gaza menyusul serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 240 lainnya disandera.

Kampanye militer Israel telah menewaskan 29.000 orang di wilayah Palestina, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

BACA JUGA: WHO Khawatirkan Kondisi 130 Pasien yang Tersisa di RS Nasser Gaza Usai Dibombardir Israel

Berikut isi pernyataan resmi Pangeran William:

“Saya tetap sangat prihatin dengan besarnya korban jiwa akibat konflik di Timur Tengah sejak serangan teroris Hamas pada 7 Oktober. Terlalu banyak korban jiwa.”

“Saya, seperti banyak orang lainnya, ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan ke Gaza. Sangat penting bagi bantuan untuk masuk dan para sandera dibebaskan.