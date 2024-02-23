Demo di Gedung Kepresidenan Yogyakarta, Massa Berikan Kartu Merah untuk Jokowi hingga KPU

YOGYAKARTA - Puluhan massa menggelar aksi demo di depan Gedung Kepresidenan Yogyakarta menolak hasil pemilu curang. Mereka menggelar aksi teatrikal dan memberikan kartu merah kepada Presiden Jokowi, Ketua MK, Ketua KPU dan calon wakil presiden 02 Gibran Rakabuming Raka.

Puluhan massa yang didominasi kalangan ibu-ibu yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Melawan Kecurangan itu menggelar aksi demo di depan Gedung Kepresidenan Yogyakarta pada Jumat (23/02/2024) pukul 13.30 WIB.

Koordinator Aksi, Mariana Ulfah mengatakan, kartu merah itu diberikan kepada keempat sosok tersebut karena dianggap sebagai orang yang terlibat dalam melakukan kecurangan pada proses Pemilu 2024 ini.

"Itu merepresentasikan yang terjadi, mulai dari proses dari awalnya dari MK ada Anwar Usman kemudian akhirnya meloloskan Gibran lalu berlangsungnya proses di KPU, begitu kan ada Hasyar Asy'ari juga. Itu adalah rentetan proses, itu kecurangan yang nyata. sebuah proses skenario nyata," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, Jokowi sebagai presiden yang seharusnya bersikap netral justru ikut cawe-cawe dan terkesan mendukung salah satu paslon. Dalam hal ini, Jokowi dianggap ikut campur urusan pemilu lantaran sang putra, Gibran Rakabuming Raka ikut berkontestasi sebagai wakil dari calon presiden Prabowo.