Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Demo di Gedung Kepresidenan Yogyakarta, Massa Berikan Kartu Merah untuk Jokowi hingga KPU

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |16:43 WIB
Demo di Gedung Kepresidenan Yogyakarta, Massa Berikan Kartu Merah untuk Jokowi hingga KPU
Massa aksi di depan gedung Kepresidenan Yogyakarta (foto: MPI/Yohanes)
A
A
A

YOGYAKARTA - Puluhan massa menggelar aksi demo di depan Gedung Kepresidenan Yogyakarta menolak hasil pemilu curang. Mereka menggelar aksi teatrikal dan memberikan kartu merah kepada Presiden Jokowi, Ketua MK, Ketua KPU dan calon wakil presiden 02 Gibran Rakabuming Raka.

Puluhan massa yang didominasi kalangan ibu-ibu yang mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Melawan Kecurangan itu menggelar aksi demo di depan Gedung Kepresidenan Yogyakarta pada Jumat (23/02/2024) pukul 13.30 WIB.

Koordinator Aksi, Mariana Ulfah mengatakan, kartu merah itu diberikan kepada keempat sosok tersebut karena dianggap sebagai orang yang terlibat dalam melakukan kecurangan pada proses Pemilu 2024 ini.

"Itu merepresentasikan yang terjadi, mulai dari proses dari awalnya dari MK ada Anwar Usman kemudian akhirnya meloloskan Gibran lalu berlangsungnya proses di KPU, begitu kan ada Hasyar Asy'ari juga. Itu adalah rentetan proses, itu kecurangan yang nyata. sebuah proses skenario nyata," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, Jokowi sebagai presiden yang seharusnya bersikap netral justru ikut cawe-cawe dan terkesan mendukung salah satu paslon. Dalam hal ini, Jokowi dianggap ikut campur urusan pemilu lantaran sang putra, Gibran Rakabuming Raka ikut berkontestasi sebagai wakil dari calon presiden Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement