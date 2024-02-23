Gelar PSU Pemilu 2024, Warga Malang Ngaku Ubah Pilihannya

MALANG - Warga yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Malang mengaku ada yang mengubah pilihannya. Pilihan ini berbeda dan berubah, dibandingkan pada coblosan serentak pada Rabu 14 Februari 2024 lalu.

Nabila, pelajar pemilih pemula salah satunya, yang mengaku ada perbedaan pilihan antara coblosan yang berlangsung pada Rabu 14 Februari lalu, dengan coblosan yang digelar hari ini, Jumat (23/2/2024).

Salah satu faktor yang mempengaruhinya karena melihat dinamika politik yang ada. "Pilihannya beda, beda antara coblosan ulang hari ini dengan yang Rabu kemarin itu," ujar Nabila, pelajar yang ikut memilih di PSU, Jumat (23/2/2024).

Ia mengaku perbedaan pilihan ini nyaris menyeluruh di semua pilihan ulang, dari lima surat suara yang diberikan pada coblosan ulang, hanya surat suara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang pilihannya sama.

"Yang lain beda semua, ya karena ada beberapa hal, salah satunya itu juga (pertimbangan film Dirty Vote dan informasi referensi Pemilu," ucapnya yang menjadi pemilih pemula di Pemilu 2024 ini.

Lain halnya dengan Nabila, Aditya mengaku hanya mengubah dua pilihan pada surat suara di PSU yang diadakan di TPS 4 Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Di mana dua surat suara yang berubah pilihannya yakni untuk kategori Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) dan DPRD kabupaten/kota.

"Berubah pilihannya, ya kita setelah mempertimbangkan kemarin kok ini, kok ini, ya akhirnya kita ubahlah," kata Aditya.