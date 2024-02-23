Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sejumlah Daerah Diterjang Puting Beliung, Pemkab Bandung Tetapkan Status Tanggap Darurat

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |15:16 WIB
Sejumlah Daerah Diterjang Puting Beliung, Pemkab Bandung Tetapkan Status Tanggap Darurat
Angin puting beliung terjang Bandung-Sumedang. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANDUNG - Pemkab Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Cicengka, Rancarkek, dan Cileunyi pada Rabu (21/2/2024). Akibat bencana itu, ratusan bangunan rumah, pabrik, dan fasilitas umum rusak.

"Kami sesuai protap sudah merapatkan dengan unsur Forkopimda, BMKG dan lainnya. Kami menetapkan tanggap darurat berdasarkan SK Bupati Bandung," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Cakra Amiyana saat meninjau posko darurat bencana puting beliung di Griya Permata Rancaekek, Jumat (23/2/2024).

 BACA JUGA:

Dengan surat keputusan (SK) tersebut, Pemkab Bandung dapat menggunakan dana bantuan tidak terduga (BTT) untuk membantu korban puting beliung. Penetapan tanggap darurat berlaku selama 14 hari. "SK itu bisa menjadi pedoman untuk menggunakan dana BTT, (tanggap darurat) selama 14 hari," ujar Cakra Amiyana.

Sekda Kabupaten Bandung mengimbau masyarakat yang rumahnya terdampak puting beliung mengungsi. Sebab, dikhawatirkan tertimpa reruntuhan yang rusak diterjang angin puting beliung.

 BACA JUGA:

Pemkab Bandung tengah melakukan kajian untuk memitigasi bencana puting beliung di tempat lain. Ia menyebut Kecamatan Rancaekek merupakan wilayah terdampak parah akibat angin puting beliung.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mengungkapkan ribuan jiwa di tiga kecamatan, yaitu, Cicalengka, Rancaekek dan Cileunyi terdampak puting beliung, Rabu (21/2/2024) kemarin. Selain itu, 497 rumah rusak ringan, sedang, dan berat. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179124/angin-75An_large.jpg
Angin Puting Beliung Hebohkan Warga Bojonggede Bogor, Begini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176111/kerusakan-KjTY_large.jpg
Puting Beliung-Kebakaran Lahan Melanda Sejumlah Daerah dalam 2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174972/puting_beliung-RDA5_large.jpg
142 Rumah Porak-poranda Diterjang Puting Beliung di Gowa Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/340/3133206/atap_puluhan_rumah_di_bandarlampung_rusak_diterjang_puting_beliung-GKsD_large.jpg
Atap Puluhan Rumah di Bandarlampung Rusak Diterjang Puting Beliung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/338/3123636/tower_bts-Be6E_large.jpg
Diterjang Puting Beliung, Tower di Bekasi Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/625/3067156/puting_beliung-8sA5_large.jpg
Video Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement