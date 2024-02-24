Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Tak Terpilih di Pemilu 2024, Caleg di Kabupaten Sikka Tutup Jalan Warga

Joni Nura , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |07:45 WIB
Gegara Tak Terpilih di Pemilu 2024, Caleg di Kabupaten Sikka Tutup Jalan Warga
Salah satu warga protes ata penutupan jalan tersebut (foto: dok ist)
A
A
A

SIKKA – Seorang caleg tega mentutup jalan akses warga jalan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pagar berduri. Diduga caleg kecewa karena tak terpilih dalam pileg kali ini dan warga melakukan aksi protes dan kericuhan pun terjadi lokasi tersebut, pada Sabtu (24/2/2024).

Seorang caleg Partai Hanura di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menutup akses jalan di Kelurahan Kota Uneng, menggunakan kawat berduri, jalan yang dipagari ini merupakan tanah milik sang caleg.

Melihat aksi caleg yang gagal ini, warga pun melakukan aksi protes kepada caleg, namum tak di gubris sehingga terjadi aksi kejar-kejar dan saling adu jotos.

Diduga sang caleg kecewa karena tidak terpilih dalam pemilu kemarin. Tak terima dengan perlakuan sang caleg, warga sekitar pun membalas dengan memagari jalan di sisi yang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement