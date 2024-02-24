Gegara Tak Terpilih di Pemilu 2024, Caleg di Kabupaten Sikka Tutup Jalan Warga

SIKKA – Seorang caleg tega mentutup jalan akses warga jalan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggunakan pagar berduri. Diduga caleg kecewa karena tak terpilih dalam pileg kali ini dan warga melakukan aksi protes dan kericuhan pun terjadi lokasi tersebut, pada Sabtu (24/2/2024).

Seorang caleg Partai Hanura di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menutup akses jalan di Kelurahan Kota Uneng, menggunakan kawat berduri, jalan yang dipagari ini merupakan tanah milik sang caleg.

Melihat aksi caleg yang gagal ini, warga pun melakukan aksi protes kepada caleg, namum tak di gubris sehingga terjadi aksi kejar-kejar dan saling adu jotos.

Diduga sang caleg kecewa karena tidak terpilih dalam pemilu kemarin. Tak terima dengan perlakuan sang caleg, warga sekitar pun membalas dengan memagari jalan di sisi yang lain.