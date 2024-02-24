Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menpan-RB Ungkapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |10:59 WIB
Menpan-RB Ungkapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN
Pramono Anung dan Azwar Anas (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus didetailkan baik dari aspek kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia (SDM) aparaturnya.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan skenario pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian bagi ASN.

Sebagaimana arahan Presiden bahwa strategi perpindahan menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju smart government. Dalam penerapan smart government yang mengutamakan sistem kerja fleksibilitas, kolaborasi, dan agile di IKN melalui dukungan digitalisasi sistem pemerintahan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/337/3102279/kepala_bkn_ri-ijsO_large.jpg
Zudan Arif Resmi Dilantik Sebagai Kepala BKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/337/3040211/pratikno-C79u_large.jpg
Menteri PANRB Temui Pratikno di Kantornya, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/337/3028595/menpan-rb-ungkap-tiga-skema-pemindahan-asn-ke-ikn-YACrrU9pD1.jpg
Menpan-RB Ungkap Tiga Skema Pemindahan ASN ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/24/337/2617808/menteri-panrb-ad-interim-mahfud-md-ungkap-langkah-strategis-selesaikan-pegawai-honorer-JRaWpbILbL.jpg
Menpan RB Ad Interim Mahfud MD Ungkap Langkah Strategis Selesaikan Pegawai Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/09/337/2422736/tjahjo-wajibjan-pembacaan-teks-pancasila-seminggu-2-kali-di-kemenpan-rb-EevOE2z0Kd.jpg
Menteri Tjahjo Wajibkan Pembacaan Teks Pancasila Seminggu 2 Kali di KemenPAN-RB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/07/337/2421193/tjahjo-kumolo-bilang-belum-dapat-info-soal-nama-wamenpan-rb-3irM2LKx4M.jpeg
Tjahjo Kumolo Bilang Belum Dapat Info soal Nama Wamenpan-RB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement