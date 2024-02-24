Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunakan Topeng dan Celana Dalam, Pria Ini Sergap Anak yang Sedang Mandi di Sungai Lalu Dirudapaksa

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |15:09 WIB
Gunakan Topeng dan Celana Dalam, Pria Ini Sergap Anak yang Sedang Mandi di Sungai Lalu Dirudapaksa
A
A
A

WAYKANAN - Rudapaksa anak di bawah umur, seorang pria berinisial KS (37) di Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan ditangkap polisi, Selasa (20/2/2024) sekitar pukul 18.15 WIB.

Kasat Reskrim Polres Way Kanan AKP Mangara Panjaitan mengatakan, kasus tersebut terungkap berawal ayah korban mendapatkan cerita dari anaknya bahwa dia telah dirudapaksa oleh pria tak dikenal pada Jumat (16/2) sekitar pukul 15.30 WIB.

"Korban menceritakan kejadian itu terjadi di Sungai Kampung Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas. Saat itu korban mandi bersama teman-teman sekolahnya," ujar Mangara, Sabtu (24/2).

Mangara melanjutkan, tiba-tiba datang seorang pria dari balik hutan bambu memakai topeng, mengenakan kaos abu-abu dan hanya memakai celana dalam.

"Setelah itu, pelaku menyergap anak-anak yang mandi di Sungai dan pelaku mendapatkan salah satu anak yaitu korban, lalu oleh pelaku korban langsung di tenggelamkan di air dan dibawa secara paksa ke daratan hingga pakaian korban dirobek oleh pelaku," ungkapnya.

Melihat hal tersebut, teman-teman sekolah korban langsung berusaha menolong korban, namun pelaku mengancam jika mendekat korban akan dibunuh.

"Korban dicekik oleh pelaku sehingga tidak bisa melawan. Disitulah pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban," tutur Kasat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912//viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847//viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745//pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492//pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3162883//pembunuhan-aM5v_large.jpg
Pembunuh Kakek di Lampung Ditangkap, Pelaku Ngaku Belajar Ilmu Kebal Halusinasi seperti Diajak Duel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement