HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 25 Februari : Hitler Sah Jadi WN Jerman, 135 Warga Vietnam Dibakar Massal oleh Marinir Korea

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |05:06 WIB
Peristiwa 25 Februari : Hitler Sah Jadi WN Jerman, 135 Warga Vietnam Dibakar Massal oleh Marinir Korea
Adolf Hitler (Foto: Daily Beast)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 25 Februari. Di antaranya adalah Adolf Hitler yang memperoleh kewarganegaraan Jerman dan hari lahir wakil presiden kesebelas RI Boediono.

Selain peristiwa-peristiwa tersebut, sejumlah momen penting juga terjadi pada 25 Februari. Berikut ini pembahasan singkatnya, sebagaimana dirangkum dari Wikipedia.org.

1932 – Adolf Hitler Resmi Jadi WN Jerman

Tepat pada hari ini, 25 Februari 1932, Adolf Hitler resmi menjadi warga negara Jerman. Adapun prosesnya dia melalui naturalisasi.

 BACA JUGA:

1941 – Mogok Massal Era Perang Dunia II di Amsterdam

Februaristaking adalah pemogokan massal di Belanda yang diduduki Jerman selama Perang Dunia II. Pemogokan itu diorganisasi oleh Partai Komunis Belanda yang dilarang membela Yahudi Belanda yang dianiaya dan menentang tindakan serta kegiatan anti-Yahudi dari Belanda.

Adapun pemogokan massal tersebut dilakukan akibat serangkaian penangkapan dan penganiayaan yang dipegang oleh Jerman di lingkungan Yahudi di Amsterdam.

1943 – Hari Lahir Wakil Presiden Indonesia Ke-11 Boediono

Profesor Dr H Boediono BSc MEc lahir di Kota Blitar, Jawa Timur, pada 25 Februari 1943. Ia adalah Wakil presiden kesebelas Republik Indonesia. Dia menjabat sejak 20 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014.

Boediono terpilih dalam Pilpres 2009 bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 BACA JUGA:

1968 – Perang Vietnam

 

Sebanyak 135 warga sipil tidak memiliki senjata dari Desa Ha My di Provinsi Quang Nam, Vietnam Selatan, dibunuh dan dibakar secara massal oleh pasukan marinir Korea Selatan.

Adapun peristiwa itu disebut-sebut sebagai sebagai pembantaian keji sekaligus noda kelam bagi negara Vietnam.

Halaman:
1 2
      
