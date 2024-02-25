Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : Beli Ayam di Kairo Dikasih Gratis karena Kucing

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |06:07 WIB
Humor Gus Dur : Beli Ayam di Kairo Dikasih Gratis karena Kucing
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
PRESIDEN keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sosok jenaka. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini sering melemparkan guyonan yang mengundang tawa siapa pun yang mendengarnya. Menariknya humor-humor Gus Dur penuh makna.

Misalnya saat berada di Kairo, Mesir, Gus Dur pernah mamasak sop ceker yang isinya sayap, kepala, dan jeroan ayam, seperti dinukilkan dalam buku "Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus" karya KH. Husein Muhammad.

Dikisahkan bahwa sore itu Gus Dur pergi sendiri ke pasar. Di sana dia mencari penjual ayam potong. Lalu ia meminta ceker, sayap, kepala, dan jeroan.

Gus Dur tahu kalau bagian-bagian tubuh ayam seperti ceker, sayap, dan kepala biasanya akan dibuang. Jadi ia bisa mendapatkannya secara gratis.

Penjual ayam potong itu bertanya, "Untuk apa, ya sayyidi?"

Gus Dur menjawab, ”Untuk makanan kucing di rumah.” Ia berusaha keras menahan tawa.

”Lakin Inta ta’khudz Kitir Awi (Tapi Anda kok mintanya banyak sekali),” kata si penjual ayam di Mesir itu.

”’Aiwah, alasyan Itat Kitsir awi’ (Ya, karena kucingnya banyak sekali)” jawab Gus Dur dengan kalem dan menahan tawa.

Akhirnya, si penjual ayam memberikan berbagai bagian tubuh ayam yang biasanya dibuang tersebut pada zaman itu ke Gus Dur secara gratis.

Gus Dur kemudian pulang membawa semua bagian-bagian tubuh ayam tersebut, lalu memasaknya. Kemudian teman-temannya dipanggil untuk pesta makan enak.

