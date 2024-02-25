Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Rendam Sintang Kalimantan Barat, 597 Jiwa Terdampak

Minggu, 25 Februari 2024 |11:02 WIB
Banjir Rendam Sintang Kalimantan Barat, 597 Jiwa Terdampak
Banjir merendam Sintang, Kalimantan Barat (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir di Kalimantan Barat, mengakibatkan banjir di Kabupaten Sintang, Sabtu 24 Februari 2024, pukul 12.00 WIB.

Curah hujan yang sangat tinggi ini mengakibatkan beberapa wilayah yang berada di 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Kayan Hilir terendam banjir dan melumpuhkan aktivitas warga setempat.

Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebutkan bahwa kejadian ini menyebabkan sebanyak 597 jiwa dan 179 rumah terdampak.

"Serta 2 fasilitas ibadah dan 1 fasilitas umum juga terendam oleh banjir ini," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Minggu (25/2/2024).

