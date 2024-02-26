Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,7 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), pukul 05.09 WIB, Senin (26/2/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BACA JUGA:

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 5.38 LU, 127.64 BT atau 187 Km Timur Laut Melonguane, Sulut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami

BACA JUGA:

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)