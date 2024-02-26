Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulut

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |05:49 WIB
Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulut
Gempa Melonguane. (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,7 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), pukul 05.09 WIB, Senin (26/2/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

 BACA JUGA:

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 5.38 LU, 127.64 BT atau 187 Km Timur Laut Melonguane, Sulut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami

 BACA JUGA:

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
