Gagal Jadi Anggota Dewan, Caleg PSI di Ende Tembok Jalan Desa

ENDE - Calon anggota legeslatif (caleg) gagal diduga membangun tembok di tengah jalan viral di media sosial (medsos). Adapun tembok ini menutup jalan di perkampungan warga di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Aksi caleg itu diduga lantaran dirinya gagal lolos menjadi anggota DPRD Ende. Pelaku berasal dari PSI itu nekat metutup jalan dengan mencor jalanan desa.

Desa Nuamuri, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah ini masuk dalam daerah pemilihan (Dapil) 4 Ende pada Pemilu 2024. Adapun Caleg PSI yang dimaksud dalam video viral menembok jalan desa adalah Marselus Budo Bata.

Marselus Budo Bata bersama tim suksesnya menutup akses jalan antar desa dengan menggunakan coran beton.

Kapolres Ende AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika mengatakan bahwa akibat dari aksi tersebut dua desa terisolir karena kendaraan roda dua dan empat tidak bisa melintas di jalan tersebut lantaran ditembok oleh pelaku.