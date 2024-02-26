Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Sidoarjo Diterjang Hujan Es hingga Angin Kencang

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |17:50 WIB
Sidoarjo Diterjang Hujan Es hingga Angin Kencang
Pohon tumbang di Sidoarjo (foto: dok ist)
A
A
A

SIDOARJO - Hujan es terjadi di beberapa wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Hujan deras disertai jatuhnya butiran es ini berlangsung sekitar satu jam, pada Senin (26/2/2024) sekira pukul 14.30 WIB.

Salah satu wilayah yang terjadi hujan es adalah Buduran. Warga sempat kaget dengan suara benda jatuh di atas genteng rumah. Hujan turun deras sekali, disertai angin.

"Tiba-tiba terdengar suara benda kecil jatuh di genteng," ujar Lismari, warga Sidokepung.

Penasaran, dia lantas keluar rumah dengan perasaan was-was. Ternyata benar, dari teras rumahnya, dia melihat butiran es jatuh ke atap rumah tetangga yang berada persis di depannya.

"Ya Allah, hujan es. Baru kali ini melihat langsung dan terjadi di sini," tambah warga salah satu perumahan ini. Hujan es juga terjadi di kawasan Pondok Jati.

Tak hanya disertai butiran es, hujan deras juga disertai angin. Informasi di lapangan, ada pohon tumbang di kawasan Desa Cemengkalang. Pohon tumbang menutup jalan sehingga lalu lintas terganggu. Begitu juga di Magersari, sebuah pohon juga tumbang terkena angin kencang.

(Awaludin)

      
