HOME NEWS NUSANTARA

Satgas TMMD Ke-119 Kodim Yahukimo Pererat Kebersamaan Melalui Makan Malam Bersama

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:16 WIB
Satgas TMMD Ke-119 Kodim Yahukimo Pererat Kebersamaan Melalui Makan Malam Bersama
Makan malam bersama Satgas TMMD ke-119 Kodim Yahukimo (Foto: Pen Kodim Yahukimo)
A
A
A

YAHUKIMO - Kebersamaan dan solidaritas merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Hal ini tercermin dalam aksi Satgas TMMD ke-119 Kodim 1715/Yahukimo yang melaksanakan makan malam bersama sebagai momentum mempererat hubungan sesama anggota.

Kegiatan makan malam bersama ini diadakan di Markas Satgas TMMD ke-119 Kodim 1715 Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (27/02/24) malam, di mana para anggota satgas berkumpul dalam suasana penuh keakraban, saling berbagi cerita, pengalaman, dan menikmati hidangan yang disajikan.

 BACA JUGA:

Letkol Inf Tommy Yudistyo, S.Sos.,M.Han., selaku Dansatgas TMMD ke-119 Kodim 1715/Yahukimo, menyatakan pentingnya kebersamaan dan kekompakan dalam menjalankan misi pembangunan di daerah tersebut. "Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin mempererat tali persaudaraan sesama anggota satuan tugas agar semangat kerja dan kolaborasi tetap terjaga dengan baik," ujarnya.

Dalam suasana yang penuh kehangatan, anggota satgas saling menunjukkan rasa kebersamaan dan komitmen untuk bersatu demi mencapai tujuan bersama, yaitu mensejahterakan masyarakat setempat melalui program-program TMMD.

