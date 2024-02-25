Satgas TMMD Ke-119 Kodim 1715/Yahukimo Berbagi Minggu Berkah pada Jemaat Gereja

YAHUKIMO - Satgas TMMD ke-119 Kodim 1715/Yahukimo memberikan kontribusi positif pada masyarakat setempat dengan melakukan program Minggu Berkah, dengan membagikan makanan kepada masyarakat yang selesai melaksanakan ibadah di Gereja Maranatha Dekai, Kab. Yahukimo, Papua Pegunungan, Minggu (25/02/2024).

Dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan, para anggota Satgas TMMD ke-119 Kodim 1715/Yahukimo turun langsung ke lapangan untuk menyambut para warga yang keluar dari Gereja Maranatha setelah melaksanakan ibadah.

Para anggota Satgas TMMD menyajikan makanan berupa nasi kotak dan makanan ringan sebagai bentuk kepedulian dan kebaikan kepada masyarakat setempat.

Dansatgas TMMD ke-119 Kodim 1715/Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo, menyampaikan bahwa program Minggu Berkah itu merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Satgas TMMD sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

"Dengan program Minggu Berkah ini, kami ingin memberikan semangat dan kebahagiaan kepada masyarakat setelah melaksanakan ibadah di gereja. Kami berharap kegiatan ini dapat mempererat tali persaudaraan antara TNI dan masyarakat," ujarnya dalam keterangan yang diterima.

Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat sekitar untuk saling peduli dan memberikan manfaat bagi sesama dalam kehidupan sehari-hari.

"Satgas TMMD ke-119 Kodim 1715/Yahukimo berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar wilayahnya,” sambung Dansatgas.