Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Duh! Aktivitas Tambang Ilegal Sumberharjo Ancam Keselamatan Ratusan Pelajar

Abdulah M Surjaya , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:32 WIB
Duh! Aktivitas Tambang Ilegal Sumberharjo Ancam Keselamatan Ratusan Pelajar
Ilustrasi Tambang Ilegal/Okezone
A
A
A

SLEMAN - Aktivitas tambang ilegal di Kelurahan Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, mengancam keselamatan ratusan siswa di SMP Negeri 2 Prambanan.

Siswa dan guru SMP Negeri 2 Prambanan pun mengeluhkan dengan aktivitas ratusan truk pengangkut tanah dari tambang ilegal yang melewati jalanan depan sekolah. Adanya aktivitas tersebut mengakibatkan jalan yang sebelumnya berupa aspal, kini hampir tak terlihat aspalnya sama sekali.

Wakil Kepala SMP Negeri 2 Prambanan, Nunun Khotimah, mengatakan kondisi itu sangat mengganggu para siswa, terutama saat jam berangkat dan pulang sekolah.

“Anak-anak juga mengeluh terutama yang naik sepeda, mereka mau cari jalan karena kalah dengan truk harus minggir-minggir, harus ekstra hati-hati. Kemarin juga ada yang jatuh juga karena jalan licin kalau habis hujan, tapi bukan siswa sini,” kata Nunun kepada awak media, beberapa waktu lalu.

Selain jalan yang rusak, para siswa juga harus berbagi jalan dengan truk-truk besar pengangkut tanah dari tambang ilegal tersebut, yang terkadang membuat siswa terjatuh.

“Takutnya kan pas ada siswa di sampingnya terus tertimpa. Jadi saya setiap hari itu was-was, gimana ini anak-anak saya. Selain itu bisa kena Ispa karena setiap hari kena debu yang sangat tebal,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta, Anna Rina Herbranti, menegaskan bahwa tambang yang beroperasi tersebut adalah tambang ilegal.

Dia menegaskan, Dinas PUP ESDM DIY bersama sejumlah OPD lain juga telah mendatangi tambang tersebut,namun belum diketahui siapa pemiliknya.

“Tentunya diharapkan pihak desa atau kalurahan juga menjaga agar tidak ada truk-truk tambang ilegal tersebut lewat jalan tersebut,”ujarnya.

“Karena kalau tetap dilewati oleh truk-truk tersebut tetap saja jalan tersebut akan rusak atau semakin rusak karena tidak kuat menerima beban truk,” tutup Anna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181161/bareskrim_polri-6bos_large.jpg
Bareskrim Bongkar 36 Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164578/rudy_ong-huaA_large.jpg
Rudy Ong Tiba di KPK, Tutupi Wajah hingga Merangkak Memasuki Gedung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164316/kejagung-KTwn_large.jpg
Persoalan Tambang Ilegal Disorot Prabowo, Kejagung Diminta Segera Bertindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/519/3156079/tambang-2ZDT_large.jpg
Bareskrim Bongkar Praktik Penambangan Ilegal di IKN, Kerugian Negara Ditaksir Rp5,7 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149680/polri-qbDM_large.jpg
Polri Bakal Umumkan Hasil Penyelidikan Tambang Nikel di Raja Ampat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/337/3147379/dpd_minta_polri_ungkap_dalang_di_balik_demo_pasca_pencabutan_4_izin_tambang_raja_ampat-CAJD_large.jpg
DPD Minta Polri Ungkap Dalang di Balik Demo Pasca Pencabutan 4 Izin Tambang Raja Ampat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement