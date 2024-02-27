Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Update Banjir Demak: Tim Gabungan Antisipasi Wabah Penyakit

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:24 WIB
Update Banjir Demak: Tim Gabungan Antisipasi Wabah Penyakit
Banjir Demak (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong percepatan pemulihan lingkungan pascabanjir yang menerjang Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan upaya sebelum memasuki masa transisi dari darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan pantauan di lapangan hingga Senin (26/2/2024), banjir yang menyisakan genangan di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar sudah surut. Selain itu, merujuk Laporan Situasi Terkini Penanganan Darurat Banjir Demak, per Senin (26/2) menunjukkan empat kecamatan yakni Kecamatan Karanganyar, Gajah, Demak, dan Mijen sudah tidak ada pengungsi.

Adapun tim gabungan penanganan darurat banjir Kabupaten Demak terus melakukan upaya percepatan pemulihan lingkungan salah satunya melalui kegiatan pengasapan atau fogging yang menyasar permukiman warga terdampak banjir.

Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tri Handayani mengatakan, kegiatan pengasapan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran wabah penyakit pascabanjir yang terjadi. Rencananya, pengasapan akan dilaksanakan di 18 desa terdampak sejak Sabtu (24/2) lalu.

"Kami bagi satu hari itu empat tim untuk melakukan fogging di satu desa. Sejak hari Sabtu kemarin sampai hari ini (26/2) sudah dilakukan fogging di lima desa, targetnya sama dengan dekontaminasi yaitu sebanyak 18 desa,” kata Tri saat dijumpai di sela kegiatan pengasapan, di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, dikutip Selasa (27/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BNPB Banjir Demak Banjir
