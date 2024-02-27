Hujan Es Kagetkan Warga Sidoarjo: Baru Kali Ini Lihat Langsung

SIDOARJO - Hujan es terjadi di beberapa wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (26/2/2024). Hujan deras disertai jatuhnya butiran es ini berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 14.30 WIB.

Salah satu wilayah yang terjadi hujan es adalah Buduran. Warga sempat kaget dengan suara benda jatuh di atas genteng rumah. “Hujan turun deras sekali, disertai angin. Tiba-tiba terdengar suara benda kecil jatuh di genteng," ujar Lismari, warga Sidokepung.

Penasaran, dia lantas keluar rumah dengan perasaan was-was. Ternyata benar, dari teras rumahnya, dia melihat butiran es jatuh ke atap rumah tetangga yang berada persis di depannya.

"Ya Allah, hujan es. Baru kali ini melihat langsung dan terjadi di sini," tambah warga salah satu perumahan ini. Hujan es juga terjadi di kawasan Pondok Jati.