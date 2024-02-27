Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hujan Es Kagetkan Warga Sidoarjo: Baru Kali Ini Lihat Langsung

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |06:26 WIB
Hujan Es Kagetkan Warga Sidoarjo: Baru Kali Ini Lihat Langsung
Hujan es di Sidoarjo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SIDOARJO - Hujan es terjadi di beberapa wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (26/2/2024). Hujan deras disertai jatuhnya butiran es ini berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 14.30 WIB.

Salah satu wilayah yang terjadi hujan es adalah Buduran. Warga sempat kaget dengan suara benda jatuh di atas genteng rumah. “Hujan turun deras sekali, disertai angin. Tiba-tiba terdengar suara benda kecil jatuh di genteng," ujar Lismari, warga Sidokepung.

 BACA JUGA:

Penasaran, dia lantas keluar rumah dengan perasaan was-was. Ternyata benar, dari teras rumahnya, dia melihat butiran es jatuh ke atap rumah tetangga yang berada persis di depannya.

 "Ya Allah, hujan es. Baru kali ini melihat langsung dan terjadi di sini," tambah warga salah satu perumahan ini. Hujan es juga terjadi di kawasan Pondok Jati. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982/hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902/hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement