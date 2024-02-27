Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Sejumlah Siswa SD di Bandung Barat Keracunan Usai Jajan Aci Pedas

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |19:20 WIB
Sejumlah Siswa SD di Bandung Barat Keracunan Usai Jajan Aci Pedas
Ilustrasi keracunan (Foto: Dok MPI)
BANDUNG BARAT - Dugaan keracunan massal terjadi di Desa Bojong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Selasa 27 Februari 2024. Korbannya ialah tujuh siswa siswa SDN Bojong II.

"Betul kita terima informasi pada hari ini pukul 10.45 WIB bahwa ada beberapa anak sekolah dari SDN II Bojong berobat ke Puskesmas Rongga diantar oleh guru mereka," ujar Sekretaris Dinas Kesehatan, Maisara SR Hanif saat dikonfirmasi, Selasa (27/2/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Puskesmas, ungkap Maisara, awalnya sejumlah siswa yang berusia 9-12 tahun itu mengeluhkan gangguan pencernaan seperti sakit perut, muntah-muntah, dan sakit kepala usai mengonsumsi jajanan.

Para siswa yang mengeluhkan dugaan keracunan itu langsung dilarikan ke Puskesmas Rongga untuk mendapatkan penanganan medis. Selanjutnya, Puskesmas Rongga melakukan penyelidikan epidemiologi lanjutan untuk mengetahui apa penyebab keracunan massal yang dialami sejumlah siswa tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan, seluruh pasien ini mengaku memakan jajanan berupa aci ditaburi cabe pedas kering," terang Maisara.

