Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Keracunan Massal di Cianjur, Korban Tewas Bertambah Jadi 2 Orang

Ricky Susan , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |21:58 WIB
Keracunan Massal di Cianjur, Korban Tewas Bertambah Jadi 2 Orang
Salah satu korban keracunan massal di Cianjur, Jawa Barat (Foto: Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR - Kasus keracunan di Kampung Cukanggaleuh, Desa Cibodas, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur, bertambah menjadi dua orang. Peristiwa keracunan tersebut terjadi pada Sabtu dan Minggu 21 April 2024 kemarin. Korban yang meninggal akibat keracunan yaitu S (62) dan R (75).

S sendiri meninggal karena tidak mendapatkan penanganan atau tidak dibawa ke Puskesmas oleh pihak keluarga. Sedangkan R, dikabarkan meninggal setelah dirinya sempat dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pagelaran pada Sabtu 19 April 2024.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur Frida Layla mengatakan, R merupakan keluarga dari tuan rumah yang menggelar hajatan pernikahan.

Menurutnya, R merupakan korban pertama yang terlebih dahulu menyantap hidangan yang diduga menjadi keracunan massal di kampung tersebut.

"Dari laporan yang baru kita terima, R mulai alami sakit dan memeriksakan diri dengan keluhan diare ke Puskesmas Cijati pada Rabu (17/4/2024) pada pukul 22.00 WIB. Lalu pada esok harinya pukul 17.30 WIB, R dirujuk ke RSUD Pagelaran. Dan pada Sabtu (19/4/2024) sekitar pukul 00.20 WIB, R dinyatakan meninggal dunia," tuturnya kepada wartawan, Senin (22/4/2024) malam.

Sebelumnya, keracunan tersebut menimpa 56 warga di Kampung Cukanggaleuh, Desa Cibodas, Kecamatan Cijati secara berangsur selama dua hari yakni Sabtu dan Minggu 21 April 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/525/3020448/puluhan-warga-di-sukabumi-keracunan-makanan-satu-kritis-Gf05qJvEuR.jpg
Puluhan Warga di Sukabumi Keracunan Makanan, Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/525/3017403/109-warga-sukabumi-diduga-keracunan-usai-santap-hidangan-hajatan-GV3F2CZ1Ps.jpg
109 Warga Sukabumi Diduga Keracunan Usai Santap Hidangan Hajatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/525/3004850/ratusan-orang-keracunan-massal-makanan-resepsi-khitanan-di-purwakarta-eNObxYNjWX.jpg
Ratusan Orang Keracunan Massal Makanan Resepsi Khitanan di Purwakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/525/2999786/3-abk-diduga-keracunan-gas-beracun-di-palka-banker-minyak-2-di-antaranya-tewas-6f1Y4elPJ9.jpg
3 ABK Diduga Keracunan Gas Beracun di Palka Banker Minyak, 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/525/2998730/puluhan-warga-cianjur-keracunan-massal-usai-santap-hidangan-pernikahan-OrgsOKF6Xc.jpg
Puluhan Warga Cianjur Keracunan Massal Usai Santap Hidangan Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/525/2998148/puluhan-warga-cianjur-keracunan-massa-ada-yang-tak-sadarkan-diri-far14HIvTn.jpg
Puluhan Warga Cianjur Keracunan Massa, Ada yang Tak Sadarkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement