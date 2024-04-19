Advertisement
HOME NEWS JABAR

Puluhan Warga Cianjur Keracunan Massa, Ada yang Tak Sadarkan Diri

Ricky Susan , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:28 WIB
Puluhan Warga Cianjur Keracunan Massa, Ada yang Tak Sadarkan Diri
Keracunan massa di Cianjur. (Foto: Dok Ist)
CIANJUR - Puluhan warga di Kampung Citere, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, mengalami keracunan massal usai memakan hidangan katering, Jumat (19/4/2024).

Informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat warga menghadiri acara syukuran pernikahan pada Kamis (18/4/2024). Kapolsek Cibinong, AKP Badru Salam mengatakan, sebanyak 10 orang warga harus mendapatkan perawatan intensif di puskesmas setempat dan 43 orang warga lainnya mendapatkan penanganan di rumahnya masing-masing.

Puluhan warga itu mengeluhkan sakit perut, mual, diare dan muntah. Bahkan sebagian warga sampai tidak sadarkan diri.

"Berdasarkan keterangan puluhan warga ini mengkonsumsi hidangan makanan katering di acara syukuran pernikahan salah satu warga, kemarin (Kamis). Sejak malam, hingga tadi siang (Jumat) mereka mengeluhkan gejala keracunan," tuturnya kepada wartawan Jumat (19/4/2024).

Badru mengungkapkan, jajarannya bersama tenaga medis dari Puskesmas Kalapanunggal langsung mendatangi lokasi dan mengamankan sisa hidangan makanan katering yang di konsumsi warga.

"Sisa hidangannya telah kita amankan dan dibawa ke laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.

Seorang warga, Agus (40) mengaku tidak ada yang aneh hidangan makanan katering yang disajikan tuan rumah.

"Menutnya biasa saja, seperti semur kentang dan yang lainnya. Saat dimakan tidak kenapa-kenapa, tapi tadi pagi saat bangun tidur langsung mual, dan muntah disertai sakit ulu hati," katanya.

