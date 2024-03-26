Sedang Mudik Lebaran, Satu Keluarga Keracunan AC Mobil Sebabkan 1 Meninggal

OGAN ILIR - Satu keluarga yang berjumlah delapan orang penumpang mobil minibus diduga keracunan AC mobil saat hendak melakukan mudik lebaran, Senin (25/3/2024). Kedelapan korban tengah mendapat perawatan medis di rumah Sakit Ar Royyan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nahas, salah seorang di antara korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

Kejadian tersebut terjadi di Jalan Tol Indralaya Prabumulih, tepatnya di KM 33 Lajur Prabumulih Indralaya. Satu keluarga ini melaju dari Kabupaten Lahat dengan tujuan Bandung Jawa Barat untuk melakukan mudik lebaran.

Di tengah jalan tol, salah seorang penumpang mencium bau menyengat seperti petasan yang habis dibakar dan tak selang berapa lama salah seorang balita mengalami kejang-kejang dan sempat meminta untuk menepikan kendaraan mereka.

Setelah menepi semua penumpang tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit oleh pihak patroli jalan tol ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis.

Menurut salah satu korban, Iis Nurhayati, selepas ia mencium bau seperti petasan habis dibakar, tiba-tiba anaknya mengalami kejang seperti orang kesurupan dan disusul penumpang lain yang mengalami pusing dan muntah-muntah.