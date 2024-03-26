Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Sedang Mudik Lebaran, Satu Keluarga Keracunan AC Mobil Sebabkan 1 Meninggal

M Fitriadi , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |03:28 WIB
Sedang Mudik Lebaran, Satu Keluarga Keracunan AC Mobil Sebabkan 1 Meninggal
Satu keluarga keracunan AC mobil. (Foto: Fitriadi)
A
A
A

OGAN ILIR - Satu keluarga yang berjumlah delapan orang penumpang mobil minibus diduga keracunan AC mobil saat hendak melakukan mudik lebaran, Senin (25/3/2024). Kedelapan korban tengah mendapat perawatan medis di rumah Sakit Ar Royyan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nahas, salah seorang di antara korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

Kejadian tersebut terjadi di Jalan Tol Indralaya Prabumulih, tepatnya di KM 33 Lajur Prabumulih Indralaya. Satu keluarga ini melaju dari Kabupaten Lahat dengan tujuan Bandung Jawa Barat untuk melakukan mudik lebaran.

 BACA JUGA:

Di tengah jalan tol, salah seorang penumpang mencium bau menyengat seperti petasan yang habis dibakar dan tak selang berapa lama salah seorang balita mengalami kejang-kejang dan sempat meminta untuk menepikan kendaraan mereka.

Setelah menepi semua penumpang tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit oleh pihak patroli jalan tol ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis.

 BACA JUGA:

Menurut salah satu korban, Iis Nurhayati, selepas ia mencium bau seperti petasan habis dibakar, tiba-tiba anaknya mengalami kejang seperti orang kesurupan dan disusul penumpang lain yang mengalami pusing dan muntah-muntah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193208/satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-PuXt_large.jpg
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok dengan Kondisi Mulut Berbusa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193205/satu_keluarga_tewas_di_tanjung_priok-XTUr_large.jpg
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Polisi Amankan Makanan dan Minuman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193197/lokasi_kejadian_satu_keluarga_ditemukan_tewas_di_tanjung_priok-oPi1_large.jpg
Satu Keluarga Tewas di Tanjung Priok, Diduga Keracunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173835/keracunan_mbg-7fIF_large.jpg
Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal, Dinkes KBB: Bukan Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173058/menko_bidang_pangan-CpsW_large.jpg
Pemerintah Akui Keracunan MBG Bukan Sekadar Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173036/prabowo_subianto-2fau_large.jpg
Marak Keracunan MBG, Kepala BGN Ngaku ke Prabowo jika SPPG Baru Minim Jam Terbang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement