Belasan Anak TPA Dilarikan Ke Rumah Sakit, Diduga Keracunan Makanan Takjil

GUNUNGKIDUL - Belasan warga Padukuhan Klumpit Kelurahan Kenteng Kapanewon Ponjong Gunungkidul terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Mereka merasakan pusing, mual dan muntah serta diare diduga mengalami keracunan takjil yang dibagikan di masjid setempat.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kasi Pelayanan Kelurahan Kenteng, Sugiyarno. Dia menyebut setidaknya ada 15 warga dilarikan ke rumah sakit Panti Rahayu, Kelor, Karangmojo. Mereka mengalami gejala keracunan akibat menyantap makanan takjil puasa di masjid setempat.

"Itu sebagian besar anak-anak, ada satu bapak-bapak karena makanan takjilnya dibawa pulang," terang dia, ketika dikonfirmasi Rabu (3/4/2024).

Dia menyebut menjelang berbuka puasa, pihak takmir masjid membagikan makanan takjil kepada anak-anak TPA masjid tersebut. Makanan takjil tersebut dibuat oleh salah satu warga setempat. Makanan yang disajikan adalah nasi dengan lauk oseng tempe, oseng mie dan ayam goreng.

Awalnya tidak ada yang merasakan aneh dalam makanan yang mereka konsumsi. Namun pukul 20.30 WIB, anak-anak TPA sudah mulai merasakan gejala pusing, mual, muntah dan juga diare. Jumlahnya kian waktu kian bertambah.

"Kemudian saya memutuskan mengantar mereka langsung ke rumah sakit Panti Rahayu," tambahnya.