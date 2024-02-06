Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Makan Tongkol, Puluhan Warga di Jambi Keracunan Massal

Usai Makan Tongkol, Puluhan Warga di Jambi Keracunan Massal
Ilustrasi keracunan (Foto: Dok Okezone)
MERANGIN - Sekitar 64 orang warga Desa Gedang, kecamatan Jangkat Timur, kabupaten Merangin, Jambi, Senin 5 Februari 2024 sore mengalami keracunan massal diduga usai mengonsumsi ikan tongkol.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, saat itu puluhan warga Desa Gedang, Kecamatan Jangkat Timur berbelanja ikan tongkol di salah satu penjual di pasar desa tersebut. Namun, usai dimasak dan dikonsumsi oleh warga, puluhan warga mengalami gatal dan muntah.

Bahkan, akibat kejadian itu puluhan warga tersebut terpaksa dilarikan ke puskesmas setempat.

Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto membenarkan kejadian ini. Menurutnya, kasus tersebut telah ditangani pihak Polsek Jangkat.

"Ya benar, Kejadiannya malam, sekitar jam 8 malam, korban sekitar 64 orang dan sudah di bawa ke puskesmas. Dan tadi pagi semua sudah kembali ke rumah masing-masing dan tidak perlu rawat inap," ujar Kapolres, Selasa (6/2/2024).

Lebih lanjut, menurut Kapolres jika kejadian keracunan itu akibat warga usai mengonsumsi ikan tongkol. "Menurut keterangan pihak Puskemas, racun tingkat rendah sehingga warga diperbolehkan pulang. Anggota kita sudah melakukan pemeriksaan (klarifikasi) ke penjual di mana yang dijual adalah ikan tongkol. Mereka sepakat damai yang diwakilkan oleh pemerintah desa ke orang jual ikan tersebut," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
