51 Tahun Berkiprah di Indonesia, AQUA Teruskan Komitmen Berikan Dampak Positif Bagi Masyarakat

Jakarta-Sebagai pionir industri air minum dalam kemasan di Indonesia, sejak berdiri pada tahun 1973, AQUA telah menjadi bagian dari perjalanan keluarga Indonesia dan menghadirkan berbagai inisiatif dalam memimpin upaya untuk membangun masa depan yang lebih sehat melalui berbagai produk yang berkualitas sekaligus terus menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin mengatakan, tepat di hari ini, selama 51 tahun, AQUA telah menghadirkan lebih dari sekedar produk air minum dalam kemasan, tapi juga tanggung jawab yang datang bersamaan dengan komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di Indonesia. Komitmen kuat untuk tumbuh, lebih kuat, dan maju bersama Indonesia diwujudkan dalam roadmap keberlanjutan perusahaan, "Danone Impact Journey" yang memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat melalui produk dan inisiatif keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan karyawan dan masyarakat.

"Kami percaya pertumbuhan usaha dalam jangka panjang haruslah dapat membawa kebaikan, manfaat atau nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, model bisnis yang berkelanjutan menjadi pondasi dalam mencapai tujuan besar tersebut," tuturnya dalam kunjungan media ke Pabrik AQUA Mekarsari, Sukabumi, Jawa Barat.

Dia menambahkan sejarah panjang AQUA di Indonesia telah mengubah perilaku masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan hidrasi mereka dengan konsumsi air berkualitas untuk mendukung kesehatan dan gaya hidup.

"Untuk itu, kami akan terus memegang komitmen dan berupaya dalam menghadirkan produk AQUA yang 100% Murni dari sumbernya, 100% bersumber dari mata air di Indonesia, didukung oleh 20 operasional pabrik yang tersebar mulai dari Sumatera Utara hingga Manado, dan tercatat memiliki 12,000 karyawan dimana hampir seluruhnya merupakan talenta Indonesia," tambah Arif.

Sejalan dengan hal tersebut, Krisvan Sarendeng, Kepala Pabrik AQUA Mekarsari menegaskan bahwa seluruh pabrik AQUA, termasuk Pabrik AQUA Mekarsari, berkomitmen untuk dapat menghadirkan produk air mineral berkualitas dengan melakukan serangkaian upaya untuk melindungi kealamian ekosistem di sekitar sumber airnya, memastikan proses produksi secara higienis dan terjaga, dan memproses produk dengan seksama melalui sistem terintegrasi menyeluruh tanpa tersentuh tangan.