Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

51 Tahun Berkiprah di Indonesia, AQUA Teruskan Komitmen Berikan Dampak Positif Bagi Masyarakat

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:07 WIB
51 Tahun Berkiprah di Indonesia, AQUA Teruskan Komitmen Berikan Dampak Positif Bagi Masyarakat
Selama 51 tahun, AQUA telah menghadirkan lebih dari sekedar produk air minuman kemasan (Foto: Dok AQUA)
A
A
A

Jakarta-Sebagai pionir industri air minum dalam kemasan di Indonesia, sejak berdiri pada tahun 1973, AQUA telah menjadi bagian dari perjalanan keluarga Indonesia dan menghadirkan berbagai inisiatif dalam memimpin upaya untuk membangun masa depan yang lebih sehat melalui berbagai produk yang berkualitas sekaligus terus menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin mengatakan, tepat di hari ini, selama 51 tahun, AQUA telah menghadirkan lebih dari sekedar produk air minum dalam kemasan, tapi juga tanggung jawab yang datang bersamaan dengan komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di Indonesia. Komitmen kuat untuk tumbuh, lebih kuat, dan maju bersama Indonesia diwujudkan dalam roadmap keberlanjutan perusahaan, "Danone Impact Journey" yang memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat melalui produk dan inisiatif keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan karyawan dan masyarakat.

"Kami percaya pertumbuhan usaha dalam jangka panjang haruslah dapat membawa kebaikan, manfaat atau nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, model bisnis yang berkelanjutan menjadi pondasi dalam mencapai tujuan besar tersebut," tuturnya dalam kunjungan media ke Pabrik AQUA Mekarsari, Sukabumi, Jawa Barat.

Dia menambahkan sejarah panjang AQUA di Indonesia telah mengubah perilaku masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan hidrasi mereka dengan konsumsi air berkualitas untuk mendukung kesehatan dan gaya hidup.

"Untuk itu, kami akan terus memegang komitmen dan berupaya dalam menghadirkan produk AQUA yang 100% Murni dari sumbernya, 100% bersumber dari mata air di Indonesia, didukung oleh 20 operasional pabrik yang tersebar mulai dari Sumatera Utara hingga Manado, dan tercatat memiliki 12,000 karyawan dimana hampir seluruhnya merupakan talenta Indonesia," tambah Arif.

Sejalan dengan hal tersebut, Krisvan Sarendeng, Kepala Pabrik AQUA Mekarsari menegaskan bahwa seluruh pabrik AQUA, termasuk Pabrik AQUA Mekarsari, berkomitmen untuk dapat menghadirkan produk air mineral berkualitas dengan melakukan serangkaian upaya untuk melindungi kealamian ekosistem di sekitar sumber airnya, memastikan proses produksi secara higienis dan terjaga, dan memproses produk dengan seksama melalui sistem terintegrasi menyeluruh tanpa tersentuh tangan. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3188978//membayar_pajak_kendaraan-OfMk_large.jpg
Ini Alasan Mengapa Pembayaran PKB Tepat Waktu Penting bagi Pemilik Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188851//terminal_peti_kemas_bagendang-kVn4_large.jpeg
Operasional Terminal Peti Kemas Bagendang Tetap Normal saat Aksi Penyampaian Aspirasi TKBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188811//dfsk_buka_tiga_dealer_baru-knud_large.jpeg
DFSK Buka Tiga Dealer Baru di Manokwari, Batam, dan Depok, Layanan Makin Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188771//nasabah_pnm_mekaar_dapat_reward_umrah-gt5w_large.jpeg
Dapat Reward Umrah, Nasabah PNM Mekaar Menangis Haru di Sujud Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188760//pelindo_pastikan_operasional_di_pelabuhan_sunda_kelapa_kembali_berjalan_normal-OTy6_large.jpeg
Pelindo Pastikan Aktivitas Sunda Kelapa Kembali Normal Setelah Genangan Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188651//ptfi_serahkan_gedung_pusat_sains_dan_kemitraan_uncen-1xpz_large.jpeg
Freeport Serahkan Gedung Sains UNCEN, Perkuat Riset dan Pembelajaran di Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement