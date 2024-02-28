Polisi Sita 72 Senjata dan 3.000 Amunisi dari Rumah Bintang Film Prancis

Polisi sita 72 senpi dan 3.000 amunisi dari rumah bintang film Prancis (Foto: AP)

PRANCIS - Polisi Prancis telah menyita 72 senjata api (senpi) dan lebih dari 3.000 butir amunisi dari rumah legenda layar lebar Alain Delon.

Sebuah lapangan tembak juga ditemukan di rumah aktor tersebut di Douchy-Montcorbon, sekitar 135 km (84 mil) selatan Paris.

Jaksa mengatakan Delon tidak memiliki izin yang mengizinkannya memiliki senjata.

Aktor berusia 88 tahun ini adalah bintang era keemasan sinema Prancis, yang dikenal karena kepribadiannya yang tangguh di layar dalam film hits seperti ‘The Samurai’ dan ‘Borsalino’.

Penggeledahan pada Selasa (27/2/2024) diperintahkan setelah seorang pejabat yang ditunjuk pengadilan yang dikirim ke rumah Delon melihat ada senjata dan memberi tahu hakim.

Kesehatan bintang tersebut buruk dalam beberapa tahun terakhir setelah mengalami stroke pada 2019 dan menderita kondisi serius lainnya, yang tidak disebutkan namanya di media Prancis.

Keruntuhan keluarganya juga menjadi berita utama di Prancis.

Ketiga anaknya telah menyampaikan keluhan mereka kepada media melalui serangkaian hinaan, tuduhan, tuntutan hukum, dan rekaman rahasia.