Lagi-Lagi Anjlok! Tingkat Kesuburan Korsel yang Terendah di Dunia Kembali Turun pada 2023

Tingkat kesuburan Korsel yang terendah di dunia kembali turun pada 2023 (Foto: Reuters)

SEOUL - Tingkat kesuburan di Korea Selatan (Korsel), yang merupakan yang terendah di dunia, terus mengalami penurunan dramatis pada 2023. Hal ini disebabkan karena para perempuan yang khawatir akan kemajuan karier mereka dan biaya finansial untuk membesarkan anak memutuskan untuk menunda persalinan atau tidak memiliki bayi.

Menurut data dari Statistik Korea pada Rabu (28/2/2024), jumlah rata-rata harapan bayi bagi seorang wanita Korea Selatan selama masa reproduksinya turun ke rekor terendah 0,72 dari 0,78 pada tahun 2022.

Angka tersebut jauh di bawah angka 2,1 per perempuan yang dibutuhkan untuk mencapai populasi stabil dan jauh di bawah angka 1,24 pada 2015 ketika kekhawatiran mengenai isu-isu seperti biaya perumahan dan pendidikan masih rendah.

Sejak tahun 2018, Korea Selatan menjadi satu-satunya anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang memiliki angka di bawah 1. Hal ini bertentangan dengan miliaran dolar yang dikeluarkan oleh negara tersebut untuk mencoba membalikkan tren yang menyebabkan penurunan populasi selama beberapa tahun. tahun keempat berturut-turut pada tahun 2023.

“Memiliki bayi ada dalam daftar saya, tapi ada peluang untuk promosi dan saya tidak ingin dilewatkan,” kata Gwak Tae-hee, 34, manajer junior di sebuah perusahaan pembuat produk susu Korea yang telah menikah selama tiga tahun, dikutip Reuters.

Gwak sempat mempertimbangkan untuk memulai pengobatan bayi tabung (IVF) tahun lalu untuk mencoba memiliki bayi, namun akhirnya menjadi sukarelawan untuk proyek kerja guna meningkatkan prospek kariernya.

“Saya tidak tahu di tempat lain, tapi bekerja dua atau tiga hari dalam seminggu tidak membawa Anda ke mana pun di perusahaan Korea. Saya harap belum terlambat ketika saya mencobanya tahun depan atau tahun berikutnya,” lanjutnya.

Krisis demografi Korea Selatan telah menjadi risiko terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dan sistem kesejahteraan sosial, dengan populasi negara tersebut yang berjumlah 51 juta jiwa diperkirakan akan berkurang separuhnya pada akhir abad ini.

Korea Selatan sebelumnya memproyeksikan tingkat kesuburannya kemungkinan akan turun lebih jauh menjadi 0,68 pada 2024. Ibu kotanya, Seoul, yang memiliki biaya perumahan tertinggi di negaranya, memiliki tingkat kesuburan terendah yaitu 0,55 pada tahun lalu.