Kenapa Anggota KKB Papua Tak Takut dengan TNI Polri?

JAKARTA – Kenapa anggota KKB Papua tak takut dengan TNI Polri? Ada sejumlah alasan KKB berani dengan aparat keamanan.

Tujuan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua melakukan aksi teror adalah untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Pasukan TNI dan Polri pun dikerahkan untuk menumpas para KKB teroris ini.

Namun, dalam pelaksanaannya, TNI dan Polri mengalami kesulitan dalam memberantas KKB Papua. Para anggota KKB Papua pun dikenal tidak takut dengan TNI dan Polri.

Dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (28/2/2024), berikut alasan kenapa anggota KKB Papua tak takut dengan TNI dan Polri.

Medan Papua yang Sulit Dijangkau

Para anggota KKB Papua bersembunyi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh TNI dan Polri. Mereka dengan aman bersembunyi dari serangan-serangan TNI dan Polri. Alat-alat yang dimiliki TNI dan Polri pun kesulitan untuk menjangkau wilayah-wilayah di Papua.

Miliki Senjata

anggota KKB memiliki persenjataan yang lengkap. Persenjataan ini mereka dapatkan dengan ilegal dan atas bantuan para oknum TNI yang membelot. Masyarakat juga ada yang memberi bantuan lain kepada anggota KKB, seperti makanan dan lainnya.