Modus Suntik Vitamin, Oknum Dokter Diduga Cabuli Istri Pasien

PALEMBANG - Seorang oknum dokter spesialis Ortopedi bernisial MY yang bertugas di salah satu rumah sakit swasta Palembang dilaporkan ke polisi karena diduga telah mencabuli istri seorang pasien.

Dari informasi yang dihimpun, kasus dugaan pencabulan oknum dokter tersebut dialami oleh seorang wanita berinisial TA (22).

Saat itu, TA sedang menemani suaminya berobat dengan oknum dokter MY di rumah sakit tersebut. Saat itu, MY menawarkan kepada mereka untuk simulasi penyuntikan syaraf atau suntik vitamin.

Namun, setelah disuntik, TA justru merasakan pusing dan setengah sadar. Saat itulah, ia melihat pakaiannya sudah dibuka, dan oknum tersebut sedang melakukan tindak asusila terhadapnya.

Tidak terima dengan peristiwa itu, TA lantas melaporkan peristiwa itu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel, agar dapat ditindaklanjuti.

Kasubdit PPA Ditreskrimum Polda Sumsel, AKBP Riswidiati Anggraini, membenarkan adanya laporan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut.