Ditangkap Polisi, Pelaku Ngaku Mabuk saat Lecehkan Biduan Dangdut

SRAGEN - Seorang biduan dangdut koplo asal Sragen, Jawa Tengah, Leviana Puspitasari, yang akrab disapa Levi, menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual saat sedang manggung di sebuah acara hajatan.

Kejadian ini terjadi pada Sabtu 24 Februari 2024 dan menjadi viral setelah gambar dan video amatir warga merekam detik-detik insiden tersebut.

Pada saat Levi sedang bernyanyi di depan sejumlah penonton pria, beberapa di antaranya mendekat dan ikut berjoget di tengah alunan musik koplo.

Budi, seorang pria berkaos hitam, mendekati Levi dan dari rekaman video terlihat langsung menyentuh area sensitif penyanyi tersebut.

Levi berusaha mencegah dugaan pelecehan dengan mendorong pelaku, namun pelaku merespons dengan melancarkan pukulan ke arah wajah penyanyi.

Penonton lain yang menyaksikan insiden tersebut segera melerai keduanya, dan pelaku dibawa keluar dari area panggung untuk mencegah keributan di antara penonton.