Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ditangkap Polisi, Pelaku Ngaku Mabuk saat Lecehkan Biduan Dangdut

Joko Piroso , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |03:00 WIB
Ditangkap Polisi, Pelaku Ngaku Mabuk saat Lecehkan Biduan Dangdut
Polisi tangkap pelaku pelecehan seksual ke biduan dangdut (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

SRAGEN - Seorang biduan dangdut koplo asal Sragen, Jawa Tengah, Leviana Puspitasari, yang akrab disapa Levi, menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual saat sedang manggung di sebuah acara hajatan.

Kejadian ini terjadi pada Sabtu 24 Februari 2024 dan menjadi viral setelah gambar dan video amatir warga merekam detik-detik insiden tersebut.

Pada saat Levi sedang bernyanyi di depan sejumlah penonton pria, beberapa di antaranya mendekat dan ikut berjoget di tengah alunan musik koplo.

Budi, seorang pria berkaos hitam, mendekati Levi dan dari rekaman video terlihat langsung menyentuh area sensitif penyanyi tersebut.

Levi berusaha mencegah dugaan pelecehan dengan mendorong pelaku, namun pelaku merespons dengan melancarkan pukulan ke arah wajah penyanyi.

Penonton lain yang menyaksikan insiden tersebut segera melerai keduanya, dan pelaku dibawa keluar dari area panggung untuk mencegah keributan di antara penonton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement