HOME NEWS INTERNATIONAL

Helikopter Jatuh di Lepas Pantai Norwegia, 6 Penumpang Diselamatkan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |06:58 WIB
Helikopter Jatuh di Lepas Pantai Norwegia, 6 Penumpang Diselamatkan
Helikopter jatuh di laut lepas pantai Norwegia, 6 penumpang diselamatkan (Foto: Emlaksatan)
OSLO - Sebuah helikopter yang membawa enam orang jatuh di laut lepas pantai barat Norwegia pada Rabu (28/2/2024), dan semua penumpang di dalamnya kemudian diangkat dari laut. Hal ini diungkapkan Pusat Koordinasi Penyelamatan Gabungan negara itu.

Rumah Sakit Universitas Haukeland, yang terbesar di wilayah tersebut, mengatakan pihaknya telah menerima keenam pasien akibat kecelakaan tersebut tetapi kondisi medis mereka saat ini tidak jelas.

Country manager perusahaan tersebut, Heidi Wulff Heimark, mengatakan kepada harian Stavanger Aftenblad, helikopter itu milik Bristow Norwegia.

Kelompok energi Equinor mengatakan helikopter itu adalah pesawat pencarian dan penyelamatan yang biasanya melayani anjungan di ladang minyak dan gas Oseberg milik perusahaan di Laut Utara.

Juru bicara kepolisian mengatakan kepada wartawan, helikopter tersebut adalah model Sikorsky S-92 dan sedang menjalani misi pelatihan pencarian dan penyelamatan pada saat kecelakaan terjadi.

Dia menambahkan bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan apa yang menyebabkan kecelakaan itu.

"Kami mengetahui kejadian tersebut dan siap mendukung otoritas investigasi dan pelanggan kami. Keselamatan adalah prioritas utama kami," kata juru bicara Sikorsky, salah satu unit Lockheed Martin.

