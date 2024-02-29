Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kanada Pecat 2 Ilmuwan Suami Istri karena Bocorkan Informasi Rahasia ke China

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |19:04 WIB
Kanada Pecat 2 Ilmuwan Suami Istri karena Bocorkan Informasi Rahasia ke China
Kanada pecat 2 ilmuwan suami istri karena beri informasi rahasia ke China (Foto: Reuters)
A
A
A

OTTAWA - Kanada memecat dua ilmuwan yang bekerja di laboratorium penyakit menular dengan keamanan tinggi pada 2021 karena mereka memberikan informasi rahasia ke China atau Tiongkok.

Surat kabar Globe and Mail pada Rabu (28/2/2024) melaporkan para pejabat menyimpulkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah ancaman yang realistis dan dapat dipercaya terhadap keamanan ekonomi Kanada. Surat kabar itu mengutip sejumlah besar dokumen yang dirilis pemerintah setelah pertarungan panjang dengan legislator oposisi yang menuntut informasi di balik pemecatan tersebut.

Menteri Kesehatan Mark Holland mengecam apa yang disebutnya sebagai pelanggaran keamanan yang tidak dapat diterima di laboratorium pada saat itu. Namun dia mengatakan tidak ada risiko terhadap keamanan nasional.

“Rahasia nasional, atau informasi yang mengancam keamanan Kanada, tidak pernah keluar atau masuk ke laboratorium,” kata Holland kepada wartawan, seraya mengatakan pasangan tersebut tidak transparan dalam urusan mereka dengan Tiongkok.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan Badan Intelijen Keamanan Kanada menyimpulkan bahwa Qiu dengan sengaja mentransfer pengetahuan dan materi ilmiah ke Tiongkok. Tidak jelas apakah pasangan itu masih berada di Kanada.

Pekerjaan laboratorium Winnipeg mencakup penelitian tentang patogen paling berbahaya pada manusia dan hewan, seperti Ebola.

Halaman:
1 2
      
