Bikin Konten Aliran Sesat Boleh Tukar Pasangan, Gus Samsudin: No Comment

SURABAYA - Pembuat konten sesat perbolehkan tukar pasangan, Gus Samsudin dijemput paksa penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur (Jatim). Tokoh spiritual asal Blitar itu digiring ke ruang penyidik dengan pengawalan ketat petugas, Kamis (29/2/2024).

Turun dari kendaraan, Gus Samsudin langsung dibawa ke Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim dengan didampingi sejumlah petugas. Sayang, dukun kontroversial itu enggan berkomentar atas kasusnya.

"Siap. No comment ya," katanya.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, Samsudin terpaksa dijemput karena dikhawatirkan melarikan diri. Sebab, beberapa hari sebelumnya, Samsudin juga sudah diperiksa di Polres Blitar.

Dirmanto juga memastikan kasus konten sesat tukar pasangan telah diambil alih Polda Jatim. Hal itu dilakukan karena Samsudin dianggap plin plan saat dimintai keterangan.

"Dia plin plan terkait lokasi pembuatan konten. Kemarin bilang di Bogor. Setelah diperiksa dia bilang di Ponggok Blitar. Untuk kecepatan pemeriksaan, diambil Polda Jatim," katanya.

Diketahui, video sesat tukar pasangan viral di media sosial. Hasil penyelidikan polisi, video tersebut dibuat oleh Gus Samsudin untuk keperluan konten.

(Arief Setyadi )