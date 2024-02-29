Gus Samsudin, Pembuat Video Viral Aliran Sesat Boleh Tukar Pasangan Dijemput Paksa

SURABAYA - Pembuat video viral aliran sesat yang memperbolehkan tukar pasangan dengan syarat suka sama suka, dijemput paksa jajaran kepolisian Direskrimsus Polda Jawa Timur.

Pelaku dikenal dengan nama Gus Samsudin. Pelaku dibawa ke Polda Jawa Timur dan menjalani pemeriksaan lebih dalam oleh kepolisian.

Polisi terpaksa melakukan penjemputan paksa di rumahnya, di kawasan Blitar, Jawa Timur, karena dikhawatirkan pelaku akan kabur. Polisi juga melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait pembuatan video aliran sesat tersebut.

Dalam video viral tersebut, berkumpul beberapa pasangan suami istri dan kemudian membolehkan jamaah untuk bertukar pasangan dengan syarat suka sama suka.

Video tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat, tampak dalam tayangan percakapan antara para jamaah yang intinya memberikan kebebasaan untuk bertukar pasangan.

"Sontak saja, video tersebut membuat gaduh masyarakat," ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, Kamis (29/2/2024).