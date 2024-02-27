Geger Aliran Sesat Perbolehkan Bertukar Pasangan, Ini Faktanya

BLITAR - Viral video aliran sesat yang memperbolehkan jamaahnya untuk bertukar pasangan. Video tersebut ternyata hanya konten dan fiktif belaka yang dibuat oleh seorang pria di Blitar.

Dalam video viral yang diduga aliran sesat itu memperbolehkan jamaahnya untuk bertukar pasangan. Video ini membuat heboh dan gaduh di masyarakat.

Video tersebut ternyata konten yang sengaja dibuat oleh Samsudin, seorang Youtuber warga Kabupaten Blitar. Video tersebut juga sudah dipastikan fiktif oleh aparat kepolisian.

Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adisatria mengatakan, saat ini, Polres blitar telah mengklarifikasi video tersebut ke pelaku. Polres Blitar juga akan melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku.

Diketahui video konten tersebut dibuat di daerah Jawa Barat. Sementara pengunggah video viral aliran sesat itu adalah warga Blitar, Jawa Timur.

(Arief Setyadi )