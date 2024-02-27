Heboh Pria Diduga Culik Bocah hingga Nyaris Diamuk Warga di Cimahi

CIMAHI - Seorang pria nyaris diamuk warga di Jalan Candi Baru, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat karena diduga melakukan penculikan terhadap seorang bocah laki-laki.

Peristiwa itu viral di media sosial dan diketahui terjadi pada Senin (26/2/2024). Dalam video yang beredar, aksi dugaan percobaan penculikan, terduga pelakunya merupakan seorang pria yang mengenakan kaus oblong berwarna merah.

Dalam video yang beredar, terlihat warga mengamankan pria tersebut dan mengerubunginya. Sebagian melakukan persekusi dengan menjambak pria tersebut. Sementara terduga pelaku hanya bisa menutupi wajah dengan kedua tangannya.

Usai mendapatkan laporan dari warga atas dugaan kasus penculikan itu, kepolisian langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku agar tak habis di tangan warga yang kepalang emosi.

"Betul kami mengamankan terduga pelaku yang kedapatan oleh warga sedang menggendong anak kecil, sekitar 7 tahun. Diamankan dulu oleh warga lalu kami amankan," ungkap Kapolsek Cimahi Selatan, AKP Yudhi Hariyadi saat ditemui, Selasa (27/2/2024).

BACA JUGA: Aktivis HAM Ungkap Kenapa Kasus Penculikan 98 Masih Terabaikan

Kronologi, beber Yudhi, terduga penculik bocah itu berawal saat warga di sekitar lokasi melihat ada seorang pria yang mencurigakan. Dia yang mengaku berasal dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu berjalan sambil menggendong bocah laki-laki.

"Kemudian, anak itu menangis, karena curiga warga menegur pria itu. Dia mengaku bahwa itu anaknya, ditanya berulang kali juga dia bersikukuh itu anaknya. Akhirnya diamankan dulu oleh warga," kata Yudhi.