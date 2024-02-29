Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral! Politikus Gerindra Dedi Mulyadi Dihujat Netizen Usai Bandingkan Harga Beras dan Skincare

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |14:16 WIB
Viral! Politikus Gerindra Dedi Mulyadi Dihujat Netizen Usai Bandingkan Harga Beras dan Skincare
Dedi Mulyadi/Foto: Okezone
BANDUNG - Mantan Bupati Purwakarta dan Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi dihujat netizen usai membandingkan harga beras yang kini mengalami kenaikan dengan skincare.

Ulah Politikus Partai Gerindra yang terungkap lewat video yang diunggah Senin (26/2/2024) itu akhirnya viral di media sosial hingga menuai ribuan komentar.

Dalam komentar-komentarnya, banyak warganet yang tidak setuju dengan pernyataan Dedi Mulyadi tersebut dan menilai politisi Partai Golkar itu tidak pro terhadap rakyat.

Dalam unggahan video tersebut, Kang DM, sapaan Dedi Mulyadi menyikapi kenaikan harga beras belakangan ini dan mendapatkan protes dari berbagai kalangan.

“Dalam setiap hari makan nasi yang terbuat dari beras, tapi tidak pernah menghargai sawah, tidak pernah menghargai petani, tidak pernah menghargai buruh tani, terus-terusan beras harus murah,” ujar Kang DM, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Kamis (29/2/2024).

Kang DM pun kemudian membandingkan protes terkait kenaikan harga beras tersebut dengan harga skincare yang dinilainya tidak ada kaitannya dengan kehidupan.

“Kalau harga beras naik, ribut, dunia serasa mau kiamat, tapi harga skincare naik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan diam aja, harga handphone naik diem aja, harga rokok naik diem aja,” lanjutnya.

Warganet langsung meresponsnya dengan beragak komentar pedas untuk Dedi Mulyadi yang juga mantan suami Anne Ratna Mustika itu.

