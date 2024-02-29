Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Prabowo Makan Bakso di Kedai Milik Dudung Abdurachman, Disambut Riuh Warga Cimahi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |20:28 WIB
Prabowo Makan Bakso di Kedai Milik Dudung Abdurachman, Disambut Riuh Warga Cimahi
Prabowo Subianto makan bakso di kedai milik Dudung Abdurachman (Foto : Istimewa)
A
A
A

CIMAHI - Kehadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Kota Cimahi membuat warga histeris. Capres nomor urut 2 tersebut makan siang di warung 'Bakso dan Soto Mang Uka' milik eks KSAD Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Kamis (29/2/2024).

Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB. Warga yang antusias meneriakkan nama Prabowo sejak ia hendak memasuki kedai makan.

"Bapak! bapak! Pak Prabowo!" teriak warga bersahutan.

Dalam momen tersebut, Prabowo duduk satu meja dengan beberapa orang, termasuk Dudung dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Mochamad Iriawan. Ia mencicipi beberapa menu andalan kedai seperti bakso kuah, bakso goreng hingga es campur.

Suasana makin akrab saat sejumlah lagu dimainkan untuk menemani Prabowo dan rombongan santap siang. Dari beberapa tembang, Prabowo sempat ikut menyanyikan beberapa bait lagu 'Tak Ingin Sendiri' yang dipopulerkan Dian Piesesha.

Selain menyanyikan lagu bersama-sama, momen tersebut juga diwarnai banyak tawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394/prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186322/presiden_prabowo_dan_ratu_maxima-CtW6_large.jpg
Momen Pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Kesehatan Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286/wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072446/rapat_audiensi_bersama_solidaritas_hakim_indonesia-BwKA_large.jpg
Prabowo Subianto: Ciri Negara Maju Hakim Harus Tak Boleh Dibeli Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement