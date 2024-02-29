Prabowo Makan Bakso di Kedai Milik Dudung Abdurachman, Disambut Riuh Warga Cimahi

CIMAHI - Kehadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Kota Cimahi membuat warga histeris. Capres nomor urut 2 tersebut makan siang di warung 'Bakso dan Soto Mang Uka' milik eks KSAD Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Kamis (29/2/2024).

Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB. Warga yang antusias meneriakkan nama Prabowo sejak ia hendak memasuki kedai makan.

"Bapak! bapak! Pak Prabowo!" teriak warga bersahutan.

Dalam momen tersebut, Prabowo duduk satu meja dengan beberapa orang, termasuk Dudung dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Mochamad Iriawan. Ia mencicipi beberapa menu andalan kedai seperti bakso kuah, bakso goreng hingga es campur.

Suasana makin akrab saat sejumlah lagu dimainkan untuk menemani Prabowo dan rombongan santap siang. Dari beberapa tembang, Prabowo sempat ikut menyanyikan beberapa bait lagu 'Tak Ingin Sendiri' yang dipopulerkan Dian Piesesha.

Selain menyanyikan lagu bersama-sama, momen tersebut juga diwarnai banyak tawa.